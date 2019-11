Bühne : Familienmusical zur Weihnachtszeit

Region Das Stück „Scrooge – eine Weihnachtsgeschichte!“ von Christian Berg und Michael Schanze wird erstmals in der Großregion aufgeführt.

In der Nacht vor Weihnachten erscheinen ihm drei Geister und entführen ihn in die Vergangenheit, zum diesjährigen Weihnachtsfest seines Angestellten und zuletzt in seine Zukunft, die alles andere als rosig sein wird, wenn er so weiterlebt wie bisher.