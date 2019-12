Region : Feierlich leckere Landgerichte

Region Die Weihnachtszeit ist eine ganz besondere im Jahr. Von viel Arbeit, aber auch von vielen schönen Begegnungen, Geschenken und besonderen Leckereien geprägt.

In den Listen der beliebtesten Gerichte wechseln sich Kartoffelsalat mit Weihnachtsgans, Braten, Raclette oder Fisch unter den ersten Plätzen ab. Meist duftet es schon Wochen vorher nach Weihnachten, wenn Kerzen brennen, Tannenkränze die Räume schmücken und die ersten Plätzchen gebacken werden. Gerade wenn man an die eigene Kindheit zurückdenkt, riecht man noch Omas Plätzchen, weiß genau, wie Mamas Rouladen geschmeckt haben, und Opas Spezialmischung beim Punsch ist allen noch in bester Erinnerung. In vielen Bauernbetrieben war und ist die Weihnachtszeit ebenfalls besonders. Heike May von den Landfrauen Trier erinnert sich, wie es früher bei ihnen war: „Da wir bis 2010 einen Milchviehbetrieb hatten, gab es an Heiligabend immer viel zu tun im landwirtschaftlichen Betrieb. Es wurde so viel wie möglich vorbereitet, damit man an den Feiertagen so wenig wie möglich in Stall und Betrieb arbeiten musste. Aber trotzdem mussten die Kühe zweimal am Tag gemolken und die Tiere versorgt werden. Manchmal war ich auch froh wieder in den Stall zu gehen besonders am 2. Weihnachtstag, damit man wieder in Bewegung kam, nach dem vielen Essen.“ Oft, so sagt sie, sei aber an den Weihnachtstagen etwas dazwischengekommen, die Wasserleitungen an den Tränken der Tiere im Stall waren kaputt oder an zwei Weihnachten nacheinander hatten Kühe schwere Geburten, wobei man kaum einen Tierarzt erreichen konnte. Heute sehen ihre Mahlzeiten an Weihnachten so aus: „Am 1. Weihnachtstag gibt es mittags bei uns traditionell eine Rindfleischsuppe, abends koche ich seit Jahren Rinderrouladen mit Rotkohl und Kartoffelklößen.“ Heike May weiß, dass die Bescherung, als sie noch sehr klein war, erst am 1. Weihnachtstag stattgefunden hat. Heiligabend gab es damals bei ihnen gekochte Rinderzunge mit Rosenkohl und Salzkartoffeln. Das Rindfleisch oder auch die Zunge waren vom eigenen Schlachtrind.