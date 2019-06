Ehrenamt : Feuerwehren setzen auf Jugend und Zusammenarbeit

Region Im Eifelkreis Bitburg-Prüm gibt es 234 Gemeinden und 217 Freiwillige Feuerwehren. Während sich an der Zahl der Gemeinden in den vergangenen Jahrzehnten nahezu nichts geändert hat, ist die Bereitschaft zu Fusionen und Kooperationen bei den Feuerwehren, von denen es zu Beginn des Jahrtausends kreisweit immerhin noch 226 gab, weitaus größer.

So wird es in vielen Gemeinden – nicht nur in der Eifel – zunehmend schwieriger, die Tagesbereitschaft aufrecht zu erhalten. Und in einigen Dörfern fehlt es nicht nur tagsüber an freiwilligen Helfern. Beispiel dafür ist die kleine Gemeinde Feilsdorf (VG Bitburger-Land). Aufgrund von Personalmangel wurde dort vor einigen Jahren die Wehr aufgelöst. Seitdem wird die Gemeinde über die benachbarte Wehr mitversorgt, die wiederum ein Zusammenschluss der ehemals eigenständigen Wehren aus Baustert, Brimingen und (der inzwischen aufgelösten Gemeinde) Hisel ist.