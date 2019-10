Konzert : Filigranes und Evergreens

Jazz- und Popsongs präsentiert der Jazz & Pop Chor Trier in der zweiten Auflage seines Konzerts "Just sing it!" (Volume II). Foto: Jens Jürgens. Foto: Jens Jürgens

Trier Mehr Jazz- und Popsongs präsentiert der Jazz & Pop Chor Trier in der zweiten Auflage seines Konzerts „Just sing it!“ (Volum II) am Sonntag, 27. Oktober, in der Trierer Tuchfabrik.

