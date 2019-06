Lesesommer : „Flash deine Eltern und lies ein Buch“

Unmengen neuer Bücher stehen den Kindern und Jugendlichen in den Bibliotheken zur Verfügung. Foto: TV/Tobias Marenberg

Bernkastel-Wittlich In diesem Jahr macht die Stadt- und Kreisergänzungsbücherei Wittlich das Dutzend voll: Zum zwölften Mal sind Kinder und Jugendliche von sechs bis 16 Jahren aufgerufen, beim Lesesommer vom 17. Juni bis zum 17. August dabei zu sein.

Mit der Clubkarte, die es nach Anmeldung in der Bibliothek gibt, können aus dem großen Pool aktueller Lesesommerbücher die eigenen Favoriten ausgeliehen werden. Bei der Rückgabe kommt dann die Bewährungsprobe in Form eines Kurzinterviews, bei dem über den Inhalt des Buches gesprochen wird und eine Bewertung abgegeben werden kann.

Wer das mindestens dreimal schafft, hat sich die Einladung zur großen Abschlussparty am 20. Oktober im Bungert Oktoberfestzelt „erlesen“. Dort gibt es eine große Bühnenshow, eine Verlosung und die Übergabe von Klassenpreisen und Urkunden.

Neben dem „normalen“ Lesesommer bietet die Stadt- und Kreisergänzungsbücherei Wittlich als einzige Bibliothek in Rheinland-Pfalz noch den „English Summer Reading Club“ an. Lektüre und Interview in englischer Sprache: nicht einfach, aber eine tolle Möglichkeit für Jugendliche, ihre Sprachkenntnisse zu „testen“ und weiter auszubauen.