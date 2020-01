Konzert : Folk meets Jazz meets Pop

Enkirch Mit Gitarren und verschiedenen Blasinstrumenten vereinen Marcus Milz und Jochen Riedl unterschiedlichste Stilrichtungen aus den letzten Jahrzehnten.

Marcus Mil an Gesang und Gitarre trifft auf den Jazztrompeter Jochen Riedl, der mit seinem sonoren Ton Balladen wie „Moon over Bourbon Street“ und „You’ve got a friend“ veredelt oder etwa dem Kinks Klassiker „Sunny Afternoon“ einen New Orleans Anstrich gibt.