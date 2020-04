Engagement : Fotoaktion: Lehrer der Ruwertalschule in Waldrach grüßen ihre Schüler

Kreative Fotoaktion der Ruwertalschule Waldrach. Foto: Fabian Konz

Waldrach (red) Mit einer kreativen Fotoaktion wenden sich die Lehrerinnen und Lehrer der Ruwertalschule in Waldrach in der Corona-Krise an ihre Schüler: „Liebe Schülerinnen und Schüler der Ruwertalschule.

