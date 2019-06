Konzert : Frauenchor und Ensemble Nobiles singen geistliche Werke

Rivenich Der Frauenchor Cantiamo Rivenich, unter Leitung von Michael Schloeder, lädt für Freitag, 28. Juni, zu einem Konzert mit dem Ensemble Nobiles in die Pfarrkirche St.

Briktius Rivenich ein. Los geht’s um 19.30 Uhr.

Die fünf jungen Männer, die sich 2006 aus Mitgliedern des berühmten Leipziger Thomanerchores zu diesem Quintett gründeten, wurden in den vergangenen Jahren mit zahlreichen nationalen und internationalen Auszeichnungen geehrt. Während des ersten Teils des Konzertes in der Kirche werden, sowohl vom Ensemble Nobiles, wie auch vom Frauenchor Cantiamo geistliche Werke präsentiert. Bereichert wird das Konzert durch die gebürtige Rivenicher Sopranistin Cäcilia Mertes-Boyer und Peter Heil an der Orgel.