Kultur : Auftaktkonzert zum Jubiläumsjahr

Hupperath/Minderlittgen Der Männergesangverein Frohsinn Hupperath-Minderlittgen feiert im Sommer sein 30-jähriges Bestehen. Mit einem geistlichen Konzert unter dem Motto „Musik zum Ende der Weihnachtszeit!

“ startet der Männergesangverein Frohsinn Hupperath-Minderlittgen in das Jubiläumsjahr. Der Chor wird unter der Leitung von Johannes Klar, Dekanatskantor aus Schweich, beim Konzert weihnachtliche und besinnliche Lieder zu Gehör bringen. Der Männerchor lädt dazu für Samstag, 18. Januar, um 18 Uhr in die Kirche in Minderlittgen ein. Der Eintritt ist frei.