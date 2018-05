später lesen Kultur Fünf junge Bands wollen ins Rockbuster-Finale FOTO: m_wil <m_will@volksfreund.de> FOTO: m_wil <m_will@volksfreund.de> Teilen

Für junge Musikgruppen in Rheinland-Pfalz ist er das wichtigste Sprungbrett in eine Musikkarriere: der Rockbuster. Fünf regionale Nachwuchsbands haben sich für diese Vorrunde zur 24. Auflage des Rock-Förderpreises am Samstag, 19. Mai, um 20 Uhr in der Tufa Trier qualifiziert. Und sie hoffen auf den Einzug in das Rockbuster-Finale im Herbst. Mit dabei sind Freidenkeralarm (Punkrock), Prejudged Youth (Indie-Rock, Post-Punk), Schatzi und Vielleicht Emma (Indie-Rock/-Pop). Special Guest ist der Gewinner aus dem Vorjahr, die Band Philosophical Warlords And The Kiss. Die jungen Bands werden ausschließlich eigene Songs spielen – der Altersdurchschnitt einer Gruppe darf nicht höher als 30 Jahre liegen.