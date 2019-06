Open Air : Fünf Tage lang feiern vor der Porta Nigra

Trier Porta³ [Porta hoch drei], das bedeutet: drei Abende, drei Künstler, drei Genres vor dem römischen Stadttor in Trier. Doch im fünften Jahr seines Bestehens nutzt das Festival den Feiertag und schaltet zwei Gänge höher: Fünf Tage lang ist die Porta Nigra Schauplatz der Open-Air-Reihe – von Mittwoch, 19., bis Sonntag, 23. Juni.

Das Line-up war noch nie so bunt wie in diesem Jahr. Von Klassik über Pop und Rock bis hin zu Rap und Hip Hop reicht das Genre der Musiker.

Den Startschuss gibt Midnight Oil am Mittwoch, 19. Juni, 20 Uhr. Die australische Kult-Rockband der 80er feierte 2017 ihre Reunion und präsentiert im Rahmen ihrer erweiterten „Great Circle“-Tournee alte Klassiker in Originalbesetzung. Trotz einer 15-jährigen Pause, in der Frontmann Peter Garrett als Minister der australischen Regierung (2007-2013) fungierte, liefen die Oils nach ihrem Comeback zu der Hochform auf, die sie zu einem der Live-Erlebnisse während der 80er und 90er Jahre gemacht hatte. Besonders ihre politischen Songs wie „Beds Are Burning“, „Blue Sky Mining“ und „Power & The Passion“ gewinnen im Zeitalter von Trump und Brexit stärker an Bedeutung.