Wittlich : Gemüse und Obst aus dem eigenen Garten

Die Werners aktuell bei der Ernte: Johanna erntet die Tomaten, Hans-Peter die Möhren. Foto: TV/Klaus Schmitz

Wittlich Hans-Peter Werner ist als ältestes von fünf Geschwistern in der Landwirtschaft aufgewachsen, die ihn nie losgelassen hat. Nach der Gründung der Familie und Hausbau in Altrich war es sein Ziel, sich mit seiner Familie so weit wie möglich und machbar gesund mit Erzeugnissen aus dem eigenen Garten zu ernähren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sein Plan ist aufgegangen. Hans-Peter Werner: „Von A bis Z, von Apfel bis Zitrone sowie Salate und Gemüse, stehen das ganze Jahr über zur Verfügung. Das vom Dach aufgesammelte Wasser wird zur Zucht von Wasserlinsen (als Hühnerfutter) verwendet, ehe es zur Bewässerung eingesetzt wird. Mein Garten ist immer offen für Inspiration und Ratsuchende.“ Vieles an Saatgut sammelt er selbst Jahr für Jahr in seinem Garten. Alles, was an Grünschnitt und an Gehölze abfällt, wird kompostiert.