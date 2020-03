Leserfotos Corona-Krise : Gilla Schommer meistert die Corona-Krise mit Schaufel und Stricknadeln

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

viele Freizeitveranstaltungen fallen aufgrund von Corona aus. „Wie verbringen Sie nun Ihre Zeit?“ haben wir Sie in der letzten WOCH-Ausgabe gefragt.

Wir haben zahlreiche Beiträge erhalten, für die wir uns herzlich bedanken möchten und die wir an dieser Stelle regelmäßig veröffentlichen werden. Schreiben Sie uns auch weiterhin – gerne mit Foto und einer kurzen Beschreibung, was und wer darauf zu sehen ist – an redaktion@die-woch.de