Konzert : Gospelchor in der Abteikirche

Gospelchor Traben-Trarbach. Foto: Gospelchor Traben-Trarbach/Veranstalter

Großlittgen/Traben-Trarbach Am Pfingstmontag, 10. Juni, 15 Uhr, singt der Gospelchor des CVJM Traben-Trarbach sein Programm „Light of the World“ in der Abtei Himmerod. Der Chor präsentiert Gospels ebenso wie Lieder aus dem Sacro-Pop-Bereich.

Innige Anbetung, fröhliche Begeisterung, nachdenkliches Staunen und stolze Bekenntnis bilden den Rahmen der Liedauswahl. Mal beschwingt, mal melancholisch, dann wieder spritzig und immer engagiert – so stellt der Gospelchor seine Lieder vor. Für den nötigen Groove sorgt am Piano Bernhard Rörich, der den Chor auch leitet.