Motor : Grenz-Erfahrungen

Zu Besuch in Echternach mit dem Audi S3 Cabriolet. . Foto: Jürgen C. Braun

TRIER Unterwegs in der Region und in Luxemburg: Fahrbericht mit dem 300 PS starken Audi S3 Cabriolet

Während sich viele Hersteller vom „Oben-Ohne“-Trend verabschieden, sogenannte CC-Varianten, also „Coupé-Cabriolets“, immer mehr in der automobilen Versenkung früherer Jahre verschwinden, erfreut man sich in Ingolstadt immer noch an der Kunst, den Frischluft-Liebhabern Außergewöhnliches aus diesem Genre zu bieten. Mögen es diverse TT-Varianten oder auch Limousinen mit reichlich Platzangebot sein.