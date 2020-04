Internetfundstück der Woch : Grunzen mit Eberhardt

Das Landreise-Team hat es selbst ausprobiert: Hängebauchschwein Eberhardt (unten) grunzt frech in die Kamera. Damit sorgt das kleine, dicke Schwein für jede Menge Spaß und laute Lacher im Team. So starten alle positiv in den Tag. Foto: TV/LandReise.de

Eine Videokonferenz mit einer Kuh, einer Ziege oder einem Schwein? Keine Sorge: Zwar sind auch wir bei der Woch in diesen Zeiten verstärkt im Homeoffice tätig, aber es würde mir im Traum nicht einfallen, meine besten Kolleginnen und Kollegen der Welt mit solcherlei Tiernamen zu belegen.

Angefangen hat alles mit Eberhardts Hofgenossinnen Emma und Sieglinde, zwei sauerländischen Hochlandrindkälbchen. (Dass deren Heimatort Schmallenberg ausgerechnet als Namensgeber eines Virus bekannt ist, verbuchen wir einfach mal unter der Rubrik Zufall.) Urlaubsgastgeberin Rosa Köhne hat die Aktion „Call a Cow“ gestartet – und die kam so gut an, dass jetzt auch Ziege oder Schwein von der Ostsee oder Alpakas vom Chiemsee gebucht werden können.

Vielleicht werden wir das in der Redaktion ja mal in ähnlicher Form veranstalten. Wenn vor meiner Haustür mal wieder eine Schafherde weidet, brauche ich nur die Webcam aus dem Fenster zu halten. Meine Kollegin holt dann ihr Pferd mit in die Besprechung – und gemeinsam freuen wir uns über die ländliche Region, in der wir leben.