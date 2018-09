Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, hat gemeinsam mit den Kindern der katholischen Kita St. Simeon in Trier-West den Startschuss für das bundesweite Projekt „Gut essen macht stark“ gegeben.

Mit dabei waren die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, die das Projekt federführend begleitet, sowie die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

„Mir ist wichtig, dass alle Kinder, unabhängig von ihrem Elternhaus, ihrer Muttersprache oder ihrer Herkunft früh erfahren, was gesundes Essen ist und wie man sich gesund und lecker ernährt“, sagt Klöckner. „Deshalb wollen wir mit der Förderung des Projekts neue Impulse geben, das spielerisch mit den Kindern umzusetzen.“ Mit 550 000 Euro fördert Klöckners Ministerium das Projekt, das sich an sozial benachteiligte Stadtteile richtet.

„In unseren Kindertageseinrichtungen machen Kinder die Erfahrung, dass es Spaß macht, etwas Gesundes und Leckeres zuzubereiten“, unterstreicht Cordula Scheich, Geschäftsführerin der katholischen Kita gGmbH Trier. Allein an einem Tag seien in den 151 Kitas in Trägerschaft der Kita gGmbH Trier rund 8500 Mittagessen ausgegeben worden – zubereitet nach den Qualitäts-Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Bei den Kindern in St. Simeon gab es Gemüsesuppe. Kita-Leiterin Brigitte Wagner erklärt, dass ihre Einrichtung darauf achte, saisonal zu kochen: „Im Sommer gibt es Salatbüfetts, im Winter auch mal mehr Eintöpfe, und bei Früchten achten wir ebenso darauf. Und wir ernten mit den Kindern Äpfel, Nüsse und Johannisbeeren auf dem Außengelände.“ Auch wenn die Standards in den katholischen Kitas im Bistum schon hoch sind, findet Geschäftsführerin Scheich es wichtig, Kooperationen einzugehen und durch Projekte wie „Gut essen macht stark“ neue Impulse zu erhalten. Neben der Kita St. Simeon nimmt in Trier auch die katholische Kita Maria Königin aus Pallien am Projekt teil.

Ulrike von der Lühe, Vorstand der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, erklärte, dass es neben guter Verpflegung in den Kitas auch darum gehe, das Thema Essen und Trinken in den Bildungs- und Erziehungsprozess zu integrieren. Dazu gebe es individuelle Beratungsangebote der Verbraucherzentralen für die Kitas.

Das Projekt „Gut essen macht stark“ wird bundesweit von den Verbraucherzentralen umgesetzt und läuft bis Ende September 2019. Weitere Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale.de/gut-essen-macht-stark