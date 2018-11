Harry Hut hilft Wohnungslosen

(red) Auch in diesem Jahr in der Vorweihnachtszeit ist der als Moderator und Schauspieler bekannte Harry Hut (Heribert Schmitt) wieder unterwegs für die gute Sache.

Gemeinsam mit Chris Rother wird er am Freitag, 7. Dezember, von 14 bis 18 Uhr im Benedikt-Labre-Haus des Caritasverbands Trier in der Luxemburger Straße 2 gut erhaltene Schlafsäcke, Isomatten und Decken entgegennehmen. Diese wird er an Trierer Wohnungslose weitergeben.

„Ich möchte gerne die Menschen unterstützen, die auf der Straße leben und das Weihnachtsfest alleine verbringen müssen und denen es nicht so gut geht wie uns“, sagt Harry Hut, der sich regelmäßig für Menschen einsetzt, die am Rand der Gesellschaft leben. Wer den Wohnungslosen eine besondere Freude machen möchte, kann ein Weihnachtspäckchen abgeben.