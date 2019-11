Konzert : H.A.T. Boys feiern Geburtstag in der Karlsmühle

Ein Grund zum Feiern: 25 Jahre - The H.A.T. Boys. Foto: Ensch Media

Mertesdorf Es hat schon Tradition, dass die H.A.T.-Boys bei ihren Konzerten in der Karlsmühle immer für eine Überraschung sorgen, so auch beim diesjährigen Jubiläumskonzert. So wechseln sich Silvia Günther, Astrid Schmitt, Aloys Pinn, Reinhard Irsch und Werner Hertz am Gesangsmikrofon ab.

