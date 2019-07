Amphitheater Open Air : „Herr der Ringe“ kommt mit Symphonieorchester und Chor ins Trierer Amphitheater

TRIER Die Welt der Hobbits und Elben aus J.R.R. Tolkiens „Herr der Ringe“ kommt mit Symphonieorchester und Chor ins Trierer Amphitheater – Als Solist ist „Pippin“ Billy Boyd dabei.

„Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden.“ Fast jeder kennt diese Zeilen, wenn auch nicht unbedingt die komplette Trilogie von „Der Herr der Ringe“, die vor 50 Jahren zum ersten Mal in deutscher Übersetzung erschien (1954/1955 in England). Bekannter ist da die gleichnamige Kinotrilogie von Peter Jackson aus den Jahren 2001 bis 2003. Und deren Musik bietet die Grundlage für ein außergewöhnliches Hörerlebnis.

Aus der Filmtriologie ist Pippin-Darsteller Billy Boyd dabei, der für Peter Jackson „Edge of Night“ in „Herr der Ringe“ sowie „The Last Goodbye“ in „Der Hobbit“ komponiert und gesungen hat. Boyd war ursprünglich nur als Schauspieler von Peter Jackson verpflichtet worden.