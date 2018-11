später lesen Kunst Hier treffen sich Künstler und Kunstinteressierte FOTO: Nathalie Hartl (nhl) FOTO: Nathalie Hartl (nhl) Teilen

Twittern

Teilen



Mit 80 Künstlern aus der Großregion gehört der Markt der Künste am Sonntag, 18. November, 11 bis 17 Uhr, in der Kunsthalle der Europäischen Kunstakademie Trier in diesem Jahr zu den größten Kunst-Direktmärkten in Rheinland-Pfalz.