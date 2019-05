Konzert : Im Dreiklang der Posaune

Trier Auf vielen Plätzen Triers tönen sie - ab Freitag, 24. Mai – rund 400 Posaunen aus allen Regionen der Evangelischen Kirche im Rheinland, ob vor der Porta, am Domfreihof, auf Korn- wie auch Viehmarkt sowie in und um die Konstantin-Basilika, der Evangelischen Kirche zum Erlöser.

Den feierlichen Abschluss bildet der Festgottesdienst am Sonntag um 12 Uhr in der Basilika, die Festpredigt hält der Vizepräses der Evangelischen Kirche im Rheinland, Christoph Pistorius. Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist Schirmherrin der Veranstaltung und spricht im Anschluss an den Gottesdienst ein Grußwort.

Eröffnet wird das Posaunenfest am Freitag, 24. Mai, bereits ab 17 Uhr spielen Posaunenchöre gemäß dem Motto „Trier klingt“ auf den Plätzen der Stadt zur Einstimmung bevor es dann um 18.30 Uhr mit der Eröffnungsfeier „Zwischen Himmel und Erde“ auf der Bühne am Martin-Luther-Platz losgeht.

Um 20 Uhr ist dann die Basilika Ort des Geschehens – für das festliche Eröffnungskonzert mit dem Bläserensemble Con Spirito, den Landesjugendposaunenchören des Rheinlands und der Pfalz sowie dem Trierer Kirchenmusikdirektor Martin Bambauer an der Eule-Orgel. Den Freitag beschließt um 22 Uhr das anglikanische Abendlob, der Evensong, ebenfalls in der Konstantin-Basilika.

Am Samstag lässt um 13 Uhr das junge Ensemble L’anima sonora Alte Musik auf historischen Instrumenten in St. Antonius erklingen, um 14 Uhr lädt das Quartett der Essener Philharmoniker zu „Musik für vier Posaunen“ in die Thermen am Viehmarkt. Und um 15 Uhr erklingt die „Virtuose Trompete“ vom Solotrompeter des WDR-Sinfonieorchester, Peter Mönkediek, unterstützt vom Bläserensemble Buccinate Deo im Innenhof des Kurfürstlichen Palais.