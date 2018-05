später lesen Kultur Internationale Orgeltage im Dom FOTO: TV / Veranstalter FOTO: TV / Veranstalter Teilen

Twittern

Teilen



Der Farbenreichtum der großen Schwalbennestorgel im Trierer Dom ist bei den Internationalen Orgeltagen zu erleben. Als Gäste nehmen am Spieltisch des Instrutens die Domorganisten aus Speyer, Nancy, Eichstätt und Perugia Platz. Zum Abschluss spielt Josef Still, seit 1994 Domorganist in Trier und Orgelsachverständiger für das Bistum. Er spielt zahlreiche Konzerte als Organist und Cembalist, sowie Rundfunk-, Fernseh- und CD Aufnahmen.