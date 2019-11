Konzert : Internationale Weihnachts-Swing-Klassiker im kölschen Gewand

Oliver Blum, Uwe Modler und Andrea Schöneborn sind „Dat kölsche Rattepack“. Foto: Tourist-Information Hillesheim/Veranstalter

Üxheim-Niederehe Hinter „Swing vom Rhing“ verbirgt sich weitaus mehr als „New York, New, York“ und „My Way“: Insbesondere zur Weihnachtszeit schafft „Dat kölsche Rattepack“ eine ganz besondere Atmosphäre indem es internationalen Weihnachtsklassikern neues, kölsches Leben einhaucht. Angelehnt an das legendäre „Rat Pack“ mit Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. und Dean Martin interpretieren Oliver Blum, Uwe Modler und Andrea Schöneborn Welthits in kölscher Sprache neu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Mir drage unser klei Bäumche, von Bergisch Gladbach bes noh Poll“ heißt es im Weihnachtsklassiker „White Christmas“. Die Veranstaltung beginnt zweiten Adventssontag, 8. Dezember, um 18 Uhr im Gemeindehaus Niederehe. Tickets zum Preis von 20 Euro gibt es bei der Tourist-Information Hillesheim oder im Landgasthof Schröder in Niederehe.