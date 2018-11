Polnische, deutsche und internationale Weihnachtslieder präsentieren Schüler von Rafał Żurakowski von der Staatlichen Frédéric-Chopin-Musikschule Oppeln/Opole in Polen am Samstag, 8. Dezember.

Am Piano spielt Joanna Wąsiak.

Das Adventskonzert beginnt um 19 Uhr in der Welsch­nonnenkirche in der Flanderstraße in Trier. Der Eintritt ist frei; Spenden für die Innensanierung der Welschnonnenkirche sind erbeten.