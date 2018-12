später lesen Konzert Jazzige Liebesbriefe FOTO: Uwe Arens FOTO: Uwe Arens Teilen

Seit 2001 leiht Lyambiko ihren Namen dem erfolgreichen Quartett. Damit gehört sie mit ihrer Band zu den erfolgreichsten Musikern in Sachen Jazz aus Deutschland. Die Sängerin kommt mit ihrem Album „Love Letters“ am Mittwoch, 16. Januar, 20 Uhr, nach Saarburg in die Schreinerei Inform.