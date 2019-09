Konzerte : Junge Musikgenies eröffnen Saison

Mit fünf jungen Preiträgern beginnt die Konzertsaison in der Synagoge. Foto: TV/Musikkreis Stadt Wittlich

Wittlich Die Konzertreihe des Musikkreises Stadt Wittlich geht in die nächste Runde. Zum Auftakt spielen junge Preisträger der Region am Samstag, 14. September, um 19 Uhr in der Synagoge in Wittlich.

Die Besten der jungen Generation wurden vielfach bei verschiedenen Wettbewerben ausgezeichnet. Fünf Solisten treten unter anderem als Klavier-Trio und Klarinetten-Duo auf. Darunter der erst 16-jährige Pianist Noel Czmorek, der mehrfach den Bundeswettbewerb gewonnen hat und schon zu einem Interpretationskurs mit Lang Lang eingeladen worden ist und die ebenfalls schon hoch prämierte 17-jährige Geigerin Laura Ochmann. Dieses Konzert präsentiert der Musikkreis traditionsgemäß für seine Mitglieder, Musikfreunde und Unterstützer mit Sektempfang und freiem Eintritt. Gäste sind willkommen (Spende erbeten).

Das Programm der Wittlicher Konzerte in der Synagoge:

Samstag, 5. Oktober: Europäischer Kammerchor/ChorPlus, 19 Uhr

Samstag, 26. Oktober: Schweizer Jugendensemble La Volta, 19 Uhr

Sonntag, 27. Oktober: Schweizer Jugendensemble La Volta (Kinderkonzert), 11 Uhr

Samstag, 2. November: Rezital mit Beethoven, 19 Uhr

Freitag, 22. November: Israeli Chamber Project, 19 Uhr

Donnerstag, 26. Dezember: 4times Baroque, 19 Uhr

Samstag, 18. Januar 2020: Siegerstreichquartett des Banff-Wettbewerbs (Kanada), 19 Uhr

Samstag, 7. März 2020: Alexandra Sostmann, Konzertpianistin, 19 Uhr