Unsere Vereine : Junger Verein unter Volldampf

Wittlich-Wengerohr/<br>Ürzig „Die Lok ist ein Verein, bei dem die Mitglieder im Vordergrund stehen und der durch die Leidenschaft und Einsatzbereitschaft der Mitglieder getragen wird. Die Lok will Breitenfußball in der Region Wittlich langfristig etablieren.

Man muss lange suchen, bevor man die Philosophie eines Vereins so artikuliert in seiner Satzung und im Internetauftritt vorfindet. Bei den Sportfreunden Lokomotive Wengerohr-Belingen (Lok) ist das so. Jan Kohlei ist der sportliche Leiter im aktuellen Vorstand und „Hansdampf in allen Gassen“. Er hat die Anfangsgeschichte dazu. „Als im Juni 2016 in unserem alten Verein die Vereinsstruktur zusammen brach und die Seniorenmannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen werden musste, wollten wir was Neues starten“, erzählt Kohlei. „Über WhatsApp blieben wir in Kontakt und schnell wurden viele Ideen hin und her geschoben. Wir wollten anders sein als andere Vereine. Ein Vereinsleben nach unseren Vorstellungen aufzubauen wurde als Ziel kommuniziert. Mit einem ersten Treff meiner ehemaligen Spielkameraden nahm das ganze seinen Lauf, ohne dass wir am Anfang wirklich wussten, was da auf uns zukommen sollte.“ Das Ergebnis war, dass am 2. Januar 2017 mit der Lok ein neuer Verein offiziell gegründet wurde.