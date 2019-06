Rezept : Karamellisierter Spargel mit Garnelen

Das Spargelgericht erhält eine exquisite Note durch die Karamellisierung mit Zuckerrübensirup. Foto: Grafschafter Krautfabrik

Eins der beliebtesten Frühlingsgemüse der Deutschen feiert aktuell Saison – der Spargel. Mit seinem hohen Wasseranteil (93 %) und den wenigen Kalorien (17/100 g) eignet sich das Stangengemüse für die Low-Carb-Küche im Frühjahr.

Die zarten Stangen werden gerne mit der klassischen, aber gehaltvollen Sauce hollandaise serviert. Pünktlich zu den warmen Tagen gibt es eine süß-deftige Variation des Lieblingsgemüses mit maritimem Flair: karamellisierter Spargel mit Garnelen. Das Besondere daran ist die Karamellisierung mit Zuckerrübensirup, welcher dem Spargel und den Garnelen eine exquisite Note verleiht. Die bunte Mischung aus weißem und grünem Spargel sowie den orange-rosafarbenen, frischen Garnelen passt als leichter Snack für die ersten warmen Frühlingsabende.

Mit über 13 000 Tonnen war Deutschland im Jahr 2018 die Spargel-Nation in Europa. Kein Wunder: Denn die Pflanze ist nicht nur kalorienarm, sondern gesund. Die Vitamine A, C und E sowie Folsäure stärken das Immunsystem und verhindern Müdigkeit. Vor allem ist Spargel aber kulinarisch vielseitig einsetzbar. Verspeist wird die vitaminreiche Gemüsesorte am liebsten saisonal und aus regionalem Anbau. Gerade für warme Tage bieten sich leichte Rezepte fernab der klassisch-deftigen Spargelküche an. Karamellisierter (weißer und grüner) Spargel mit Garnelen verbindet den erdigen Geschmack des Gemüses mit der Weite des Meeres. Abgerundet wird das sommerliche Rezept mit der herb-süßen Note des Zuckerrübensirups.

Zutaten für vier Portionen

Für die Garnelen mit Zuckerrübensirup-Marinade:

400 g küchenfertige Garnelen

3 Esslöffel Zuckerrübensirup

3 Esslöffel Speiseöl

2 Knoblauchzehen

einige Thymianblättchen

Salz, frisch gemahlener Pfeffer

Für den karamellisierten Spargel:

400 g weißer Spargel

400 g grüner Spargel

1 Teelöffel Zucker

2 Saftorangen

2 Frühlingszwiebeln

1 kleine Chili

2-3 Zweige frischer Thymian

50 g Butter oder Margarine

2 Esslöffel Zuckerrübensirup

1 Esslöffel Walnussöl

Salz

frisch gemahlener Pfeffer

Zubereitung:

Garnelen waschen und trocken tupfen. Den Zuckerrübensirup mit Öl verrühren. Knoblauch abziehen, zerdrücken, Thymian dazugeben und mit Salz und Pfeffer würzen. Garnelen damit bestreichen und durchziehen lassen. Spargel abspülen, weißen Spargel ganz, grünen Spargel nur am unteren Drittel schälen, Enden abschneiden. Spargelstangen in schräge Abschnitte schneiden. Die weißen Abschnitte in gesalzenem Wasser mit einem Teelöffel Zucker vier Minuten kochen.

Eine Orange filetieren, Filets kleinschneiden, den Saft auffangen und in ein Gefäß geben. Zweite Orange auspressen. Frühlingszwiebeln in Streifen schneiden. Chili entkernen und in Röllchen schneiden. Thymian waschen, Blättchen von den Zweigen abstreifen. Butter oder Margarine in einer Pfanne schmelzen lassen, Zuckerrübensirup einrühren. Orangenstücke, Frühlingszwiebeln, Chili und Thymian hinzufügen, dann Spargel zugeben und in der Pfanne schwenken. Mit Orangensaft ablöschen. Walnussöl darüber träufeln, mit Salz und Pfeffer würzen. Bei geringer Hitze in der Pfanne ziehen lassen.

Garnelen in einer zweiten Pfanne kurz anbraten, bis sie leichte Röstaromen haben. Spargel mit Sud auf Tellern anrichten, Garnelen darauf verteilen und servieren.