Amphitheater Open Air : Katie Meluas Musik berührt die Zuschauer im Amphitheater

Trier Ihre Musik berührt das Herz – Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass Katie Melua als Tochter eines Herzchirurgen in Georgien aufwuchs. In ihrer Jugend ging es ziemlich rasant zu: Die Nachwirkungen des georgischen Bürgerkriegs zwangen die Familie dazu, nach Belfast zu ziehen.

Von dort aus ging es einige Jahre später nach London, dann nach Redhill. Katie hatte bereits früh gemerkt, dass ihre ursprünglichen Pläne, Historikerin oder Politikerin zu werden, nicht lange halten würden. Im zarten Alter von 15 Jahren gewann sie den ersten Preis in der britischen Fernsehshow Stars Up Their Noses, in dem sie Without You von Badfinger performte. Das Preisgeld von 350 Pfund nutzte sie, um ihrem Vater einen gemütlichen Stuhl zu kaufen.

Auf der BRIT School for the Performing Arts traf sie auf ihren zukünftigen Manager und Produzenten Mike Batt, der sie unter Vertrag nahm und ihr Debut Call Off the Search (2003) sowie die Nachfolger Piece by Piece (2005) und Pictures (2007) produzieren sollte. Bereits das erste Album entpuppte sich als voller Erfolg. Die Single The Closest Thing to Crazy katapultierte die Platte auf die Spitze der Charts. In Norwegen, Deutschland, Holland, Dänemark, Süd Afrika, Australien und der Schweiz erreichte Call Off the Search Platinstatus.