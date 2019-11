Konzert : Keltische Weihnachtsklänge in Springiersbach

Bengel Gleich zwei Weihnachtskonzerte präsentiert das Trio Merain im Dezember in Bengel. Mit ihrem Konzert „A Celtic and Colourful Christmas“ gastieren die Musikerinnen aus den Niederlanden am Freitag, 6. Dezember, im Café Christe Paul und am Sonntag, 8. Dezember, im Karmelitenkloster Springiersbach.

Allerdings wandelt das Trio sein Programm für die zweite Aufführung ein wenig ab.

Mieke Manschot, Gesang und Percussion, Sandra Wallner, Violine, und Mirjam Rietberg, keltische Harfe, spielen Weihnachtslieder aus Irland, England, Deutschland und dem Libanon.