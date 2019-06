Festival : Klassiker auf dem Vulkan

Den Auftakt macht das Duo Balance. Foto: Fotostudios Nieder, Daun

Daun Bevor es raus auf die Bühne am Gemündener Maar geht, wird das Festival „Klassiker auf dem Vulkan“ am Sonntag, 23. Juni, um 16 Uhr in der Evangelischen Kirche auf dem Dauner Burgberg eröffnet. Bei Christine Maringer-Tries und Hans-Peter Tries ist der Name „Duo Balance“ Programm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Traditionelle Lieder gesellen sich zu klassischen Chansons und gefühlvollen Jazzballaden. Französische Chansons, englischsprachige oder deutsche, aber auch zeitgenössische Lieder, erhalten eine ganz besondere, eigenständige und gefühlvolle Note. Karten: 17,25 Euro.

„¡Viva España!“ heißt es am Freitag, 5. Juli, um 20.30 Uhr am Gemündener Maar. Den Programmschwerpunkt der „Spanischen Nacht“ bildet die Oper „Carmen“ von Georges Bizet mit berühmten Arien wie der „Habanera“. Abgerundet wird das Programm mit dem „Bolero“ von Maurice Ravel und Werken spanischer Komponisten, moderiert vom musikalischen Leiter des Süddeutschen Kammerensembles, Markus Elsner. Bereits ab 18.30 Uhr unterhält die Formation 4 of us die Gäste mit Dinnermusik. Karten: 28,50 Euro (Liegewiese).

„Night Fever – The Very Best Of The Bee Gees“ gilt als eine der erfolgreichsten und authentischsten Bee-Gees-Tribute-Shows weltweit. Die Musiker haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Hits der Bee Gees so authentisch und perfekt wie möglich zu interpretieren und dabei trotzdem der Show ihre persönliche Note zu verleihen. Basierend auf dem legendären Konzert aus 1997 „One Night Only“ in Las Vegas wurde die Show inszeniert, die am Samstag, 6. Juli, um 20.30 Uhr am Gemündener Maar präsentiert wird. Karten: 28,50 Euro (Liegewiese).

Spanische Nacht mit Melanie Delgado. Foto: Kulturgipfel

Die Höhner möchten am Freitag, 12. Juli, mit ihren Fans am Gemündener Maar in Daun feiern, singen und lachen: Die Kölner präsentieren ihre gesamte musikalische Bandbreite, unter anderen mit ganz neuen Songs, die sie zum ersten Mal im Konzertrahmen spielen. Natürlich kommen auch die Klassiker aus 40 Jahren Höhner-Bestehen dabei nicht zu kurz. Karten: 34 Euro (Liegewiese).

Bei „Night Fever“ gibt’s die Hits der Bee Gees. Foto: Night Fever

Zum Abschluss kommen die Höhner ans Maar. Foto: Andreas Wetzel