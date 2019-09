Unsere Vereine : Klein, laut und trinkfest

Traben-Trarbach Wenn die Sponheimer Musketiere der historischen Stadtgarde Traben-Trarbach ihren Auftritt haben, wird es laut. Bevor die in mittelalterlichen Gewändern gehüllten Männer ihre Hände mit Musketen und Pistolen in die Luft strecken, ertönt die Warnung, dass Kinder und alle weiteren lärmempfindlichen Personen sich die Ohren zuhalten sollen.

Wenn auch nicht immer einfach. Denn in dem dicken Tuch kommen die Musketiere gerade an heißen Sommertagen gehörig ins Schwitzen. „Erst kostet es Überwindung, die dicke Uniform anzuziehen. Dann macht es aber Spaß“, sagt Thomas Krempel. Bis zu 35 sind die Musketiere jährlich im Einsatz. Doch nicht nur an der Mosel, auch im Ausland hatte die Stadtgarde bereits spektakuläre Auftritte. Herausragend dabei sind die beiden Teilnahmen an der Steuben-Parade in New York in den Jahren 2003 und 2007, einmal in Kooperation mit der Feuerwehr und weiteres Mal mit einer Delegation aus Traben-Trarbach. „Es war schon immer ein Traum gewesen, dort mitzulaufen“, sagt Oehring. Weitere spektakuläre Auftritte, an denen sich die Musketiere erinnern, sind das Sechs-Uhr-Läuten, eine Zunftsveranstaltung in Zürich, die die historische Stadtgarde bereichert hat, sowie das Frühlingsfest in Eisenach.