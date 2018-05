später lesen Sport Kleine Fußballer vor großem Turnier FOTO: Sebastian J. Schwarz / sjs / Sebastian J. Schwarz FOTO: Sebastian J. Schwarz / sjs / Sebastian J. Schwarz Teilen

32 Mannschaften, fünf Spielorte, ein Ziel: Rund 300 Nachwuchsfußballer im Alter von zehn und elf Jahren aus der Region gehen bei der AOK-Mini-WM, präsentiert vom Medienhaus Trierischer Volksfreund, an den Start. Konkret wird es am Samstag und Sonntag, 26./27. Mai, so weit sein. Dann findet gemäß dem großen Vorbild der Weltmeisterschaft in Russland der Wettbewerb der jungen Fußballer statt. An vier Spielorten (Schweich und Wittlich am Samstag jeweils ab 10 Uhr, Sonntag Bitburg ab 11 Uhr und Saarburg wiederum ab 10 Uhr) werden insgesamt 16 Mannschaften ermittelt, die dann eine Woche später, am Samstag, 2. Juni, die Endrunde im Trierer Moselstadion bestreiten.