Musik : Konzert für Chor und Orgel in Trier-Ehrang

Kirchenchor „Cäcilia“ der Pfarrgemeinde St. Peter, Trier-Ehrang. Foto: TV/Evangelische Kirchengemeinde Ehrang Gemeindebüro

Trier-Ehrang (red) Der Kirchenchor „Cäcilia“ der Pfarrgemeinde St. Peter Trier-Ehrang und Dr. Heiko Hansjosten an der Orgel geben am Sonntag, 23. Juni um 17 Uhr in der Evangelischen Kirche in Trier-Ehrang (Wallenbachstraße) ein Konzert mit Werken für Chor und Orgel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Leitung hat Kantor Axel Simon. Der Eintritt ist frei. Der Erlös der Türkollekte kommt der musikalischen Arbeit der Evangelischen Kirchengemeinde Ehrang zugute.