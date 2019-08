Konzert : Trip auf die Grüne Insel mit Angelo Kelly und Familie

Saarburg Wer an Irland denkt, dem fallen meist grüne Landschaften, Dublin, Schafe, Guinness, das launenhafte Wetter und die typisch traditionelle irische Musik ein. Der irisch-amerikanische Sänger Angelo Kelly, seine Frau Kira und die Kinder Gabriel, Helen, Emma, Joseph und William gehen musikalisch zusammen mit ihrem Publikum auf die Reise und präsentieren ihr Irland mit traditionellen Songs, vor allem mit Liedern aus dem im Frühjahr 2018 erschienenen Album „Irish Heart“.

Am Freitag, 9. August, 20 Uhr, gibt er gemeinsam mit der eigenen Familie in der Kaserne in Saarburg ein Konzert. Karten ab 26,39 Euro. Foto: Chris Bucanac