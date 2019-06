Kunstahandwerk : Kreatives im Kurpark

Manderscheid Kunsthandwerker präsentieren am Pfingstsonntag, 9. Juni, von 11 bis 20 Uhr und am Pfingstmontag, 10. Juni, von 11 bis 18 Uhr selbstgefertigte Dinge im Manderscheider Kurpark. An rund 40 Ständen des Manderscheider Markts „Creativ im Park“ finden Besucher Ideen für Schmuck und Dekorationen oder praktische und nützliche Dinge aus den unterschiedlichsten Materialien wie Holz, Stoff, Draht, Wachs, Wolle, Ton, Eisen , Kupfer, Wurzeln, Keramik, Blumen oder Papier entstehen kunstvolle Einzelstücke.

