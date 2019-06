Weinpräsentation : Kröver Winzer präsentieren ihre Weine

Kröv Am Pfingstsonntag, 9. Juni, findet von 17 bis 22 Uhr die große Weinpräsentation der Kröver Winzer statt. Die Weingüter zeigen ihre besten Weine dort, wo sie auch wachsen – inmitten der Reben. In der Nähe der Kesselstattkapelle stellen die Weingüter ihre Weine vor.

Das Augenmerk liegt auf dem Jahrgang 2018. Tickets gibt es für 14 Euro in der Tourist-Information Kröv, bei den teilnehmenden Winzern sowie an der Tageskasse. Sollte das Wetter nicht mitspielen, findet die Weinpräsentation in der Halle statt.