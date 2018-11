Kunst aus dem Rathaus im Rathaus

(red) Bereits seit einigen Jahren ermöglicht es die Verbandsgemeinde Trier-Land jungen Talenten wie gestandenen Künstlern ihre Werke öffentlich zu präsentieren. Unter dem Motto „Kunst im Rathaus“ wurden Zeichnungen, Collagen, Fotos, Karikaturen und Acrylbilder gezeigt.

Die aktuelle Ausstellung, die noch bis zum Jahresende im Treppenhaus der Verwaltung zu sehen ist, zeigt nun „Kunst aus dem Rathaus“.

Gefragt waren die Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung, ihre kreative Seite oder die ihrer Angehörigen zu zeigen. Auf diesem Wege ist eine Ausstellung zustandegekommen, die Exponate der unterschiedlichsten Stilrichtungen und Materialien zeigt. Präsentiert werden großformative Aquarelle, die in impressionistischer Weise südliche Landschaften einfangen, eine Karikatur mit Lebensmotto, an Technikzeichnungen angelehnte Autodarstellungen, eine expressionistische Darstellung des Trierer Doms, äußerst filigran bemalte Hühner- und Enteneier, abstrakte Farb- und Formkompositionen in Acryl sowie eine von begabter Kinderhand gemalte Landschaft mit Pferden.

In „Gemeinschaftsarbeit“ haben die Mitarbeiter der Verbandsgemeinde-Kasse eine Tafel aus Korken erstellt, deren hervorgehobenes „K“ für Kompetenz und Kollegialität steht. Ebenfalls als gemeinschaftliches Werk der „Künstlergruppe Werke“ ist die Installation „Hydro-Paradox –Recall of 76“ entstanden, die sich kritisch mit der Ressource „Wasser“ auseinander setzt.

Die teilnehmenden Künstler sind: Brigitte Schleich-Wagner, Oliver Ganz, Leonie Otto, Andrea Wagner, Denis Pütz, Helke Schneider, Christa Heinz, die Künstlergruppe Werke (Marc Buschmann, Michael Rausch, Alexander Endres) und die Künstlergruppe Kasse (Nathalia Goss, Philipp Reckinger, Daniel Reh, Harald Schiemann).