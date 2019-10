Konzert : Landesjugendorchester spielt in der Basilika

Landesjugendorchester RLP. Foto: Stephan Presser Photography/Stephan Presser

Prüm Das Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz gastiert am Freitag, 11. Oktober, um 19.30 Uhr in der Sankt-Salvator-Basilika in Prüm. Auf dem Programm stehen Klassiker wie George Bizets Carmen-Suite und Edward Elgars Enigma-Variationen aber auch das Flötenkonzert des belgischen Komponisten Hendrik Waelput (1845–1885), das erst vor wenigen Jahren auf dem Dachboden des Genter Konservatoriums wiederentdeckt wurde.

