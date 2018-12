später lesen Einkaufen Lange Einkaufsnacht: Shoppen bis 22 Uhr FOTO: Mechthild Schneiders (mehi) FOTO: Mechthild Schneiders (mehi) Teilen

Wer in der Vorweihnachtszeit einen etwas anderen Abend in der Trierer Innenstadt verbringen möchte, der sollte sich den 13. Dezember notieren. An diesem Donnerstag ermöglicht eine Vielzahl an Geschäften, Warenhäusern und Dienstleistungsunternehmen einen langen Einkaufsabend (Lea) bis 22 Uhr.