Mit der App unterwegs : Lauschend durch das ganze Land

Mit der Lauschtour-App auf dem Handy kann man sich kurze Geschichten zu Landmarken in der Umgebung oder auch in Städten oder Museen erzählen lassen. Zum Beispiel gibt es eine Tour entlang des Mosel-Radwegs, die von Schengen bis nach Koblenz führt. Foto: Lauschtour

Trier/Bollendorf/Schweich/Piesport Es ist in den vergangenen Tagen und Wochen immer wärmer geworden, und viele Radfahrer und Wanderer machen sich in diesen Tagen dazu auf, die Gegend zu erkunden.

Die Anwendung für Smartphones soll den Nutzern einen besseren Einblick in ihre Umgebung geben. Das funktioniert so: Man lädt sich die App auf das eigene Handy herunter, sucht sich eine Tour aus, wie zum Beispiel den Mosel-Radweg, und beginnt den Ausflug. Unterwegs meldet sich die Anwendung mit einem Ton, sobald man einen Lauschpunkt passiert, an dem es etwas zu erzählen gibt. Dann gibt es mal einen interessanten Fakt zu dem Ort, an dem man gerade steht, mal einen geschichtlichen Überblick über die Gegend, in der man sich gerade befindet. Auch für Museen, Kirchen oder Städte gibt es Lauschtouren, für Kinder ist auch etwas dabei.