Unsere Vereine : Liedertafel Irsch – Licht aus, Musik ab!

Info

Es gibt insgesamt 232 Mitglieder. Der Gemischte Chor besteht aus 72, der Kinderchor aus 34 Sängern. Diese können sich in die Gruppierungen Frauenchor, Männerchor, Projektchor mit Jugendlichen zwischen 13 und 23 Jahren, Mädchenchor, Knabenchor und die Boygroup QGG, mit jungen Männern zwischen 13 und 25 Jahren, aufteilen. Einige Sängerinnen und Sängern sind in allen Formationen aktiv und bilden so immer wieder neue Klangbilder.

Geprobt wird immer am Freitag, ab 20 Uhr im Bürgerhaus. Weitere Infos und Hörbeispiele unter www.liedertafel-irsch.de. doth