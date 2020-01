Konzert : Männerchor lädt zum Konzert ein

Trier-Euren Der Männergesangverein Trier-Euren lädt am Sonntag, 5. Januar, zu einem Kirchenkonzert mit nachweihnachtlichen Klängen in die Pfarrkirche St. Helena ein.

In diesem Jahr findet das Konzert unter dem Motto „Vielfalt“ statt. Der Männerchor wird dabei durch den gemischten Chor aus Lorscheid unterstützt. Chorleiterin beider Chöre ist Katharina Rupik, die ein abwechslungsreiches und stimmungsvolles Programm zusammengestellt hat. Klauspeter Bungert begleitet die Sänger am Klavier. Bei diesem Kirchenkonzert wird der Ehrendirigent des MGV Trier-Euren, Chordirektor FDC Manfred Neimann, sein 50-jähriges Jubiläum als Dirigent feiern. Hierzu hat er einige besondere Stücke mit dem Chor eingeübt und wird dabei zusätzlich durch den Tenor Thomas Kiessling unterstützt. Im Anschluss an das Konzert wird ein Glas Glühwein angeboten. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.