Rezepte zu Ostern : Ei, ei, ei, wie lecker: Mit den Rezepten der Landfrauen zu Ostern kochen

Region An Ostern endet die Fastenzeit und es darf wieder geschlemmt werden. Die Landfrauen der Region haben uns Oster- und Frühlingsrezepte geschickt. Viel Spaß beim Nachkochen!

Zubereitung: Das gewürzte Rinderfilet kurz von allen Seiten anbraten. Beiseitestellen und abkühlen lassen. Weißbrot, Petersilie, Ei und Gewürze im Mixer pürieren. Das abgekühlte Filet mit dieser Masse bestreichen. Den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Wirsingblätter in kochendem Wasser blanchieren und abtrocknen. Das Filet in die Blätter einwickeln und mit Küchengarn festbinden. Das eingewickelte Filet in einen Bräter legen, die Brühe angießen. Etwa 40 bis 45 Minuten braten und ab und zu mit Brühe begießen. Eventuell mit Alufolie abdecken.