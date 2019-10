Motor : Mitsubishi „möbelt“ den ASX auf

TRIER Das Kompakt-SUV gibt es jetzt mit stärkerem Benzinmotor und optional auch wieder als Allradler.

Dabei blieb es nicht nur bei optischen „Pinselstrichen“ oder Arbeiten am Blechkleid. Der ASX, in Deutschland immerhin nach dem Kleinwagen Space Star und dem neuen SUV Eclipse Cross die Nr. drei in der Verkaufs-Hitparade der Japaner, erhielt auch einen neuen, 150 PS starken, Benzinmotor und einen optionalen Allradantrieb.