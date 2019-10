Freizeit : Mix aus improvisiertem Tanztheater und zeitgenössischer Musik

Hannah Ma. Foto: Bohumil Kostohrytz

Trier Die Musik- und Tanz Performance „(No) Roots“ mit Hannah Ma aus Luxemburg und Josep-Maria Balanyà aus Barcelona/Brüssel findet am Donnerstag, 17. Oktober, um 19.30 Uhr in der Kunsthalle der Europäischen Kunstakademie in Trier statt.

