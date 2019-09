Kinder : Musical über den barmherzigen Samariter

Schönecken (red) 26 Kinder haben das Musical „Der barmherzige Samariter“ von Jochen Rieger in Schönecken aufgeführt. Die Kinder hatten sich das Musical bei einem Bibel-Workshop-Wochenende der Kinder- und Jugendkirche Schönecken erarbeitet. Bühnenbild und Kostüme wurden liebevoll gestaltet, in der Pfarrkirche wurde geprobt. Die Begeisterung steckte die Gemeinde an. Es gab viel Applaus. Das Musical ist erneut am Samstag, 14. September, um 19 Uhr in der Vorabendmesse in Schönecken zu sehen. Die Kinder aus Schönecken bekommen dann Verstärkung von den Kinderchören Bleialf, Pronsfeld, Winterspelt, Bettingen und Baustert. Foto: tv/Sandra Kribs