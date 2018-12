später lesen Jazz Musikalische Memoiren FOTO: Fabian Pensé FOTO: Fabian Pensé Teilen

Fünf Jahre sind seit dem Tod des Trommlers und Sängers Olly Rohles vergangen. Am Donnnerstag, 20. Dezember, gedenkt die Band The Blue Drive (Erhard Wollmann, Holger Bracht, Ralph Brauner) ihres Mitbegründers mit einem Vorweihnachtskonzert in der klassischen Triobesetzung und zwei Gästen: Thomas „Kanne“ Desch am Saxofon und Thomas Bracht an den Keyboards.