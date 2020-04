Engagement zu Corona-Zeiten : Nachwuchsmediziner engagieren sich in ihrer Heimat

Nadja Tücks, Landrat Heinz-Peter Thiel, Annika Tücks, Martin Hohlbach von der Praxis Holbach Hillesheim, Gesundheitsmanager Lucas Maria Hürtgen und Vivien Schmitz halten Abstand. Foto: Kreisverwaltung Vulkaneifel/Verena Bernardy

Daun/Hillesheim (red) Hilfe in Zeiten der Corona- Krise: Die beiden Corona-Ambulanzen in Daun und Hillesheim haben bereits seit ihrem Start Unterstützung von fünf Medizinstudenten, die allesamt gebürtig aus dem Landkreis Vulkaneifel stammen und sich gemeldet haben, um in ihrer Heimat Hilfe anzubieten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dem vorangegangen war ein Aufruf des Landkreises Vulkaneifel in den sozialen Medien, auf den die Medizinstudenten aufmerksam geworden sind. Bereits seit dem Start der beiden Corona-Ambulanzen Ende März sind Vivien Schmitz, Annika Tücks, Nadja Tücks und Johannes Marxen in der Hillesheimer Abmulanz sowie Hannah Guckes in der Corona-Ambulanz in Daun im Einsatz. In einem selbst erstellten Arbeitsplan wechseln sie sich vor Ort ab, nehmen die angemeldeten Patienten in Empfang, sorgen für die Einhaltung der Hygiene beim Betreten der Ambulanzen, erfassen Daten und bringen die Patienten in die Behandlungsräume. So sind sie eine wichtige Unterstützung für die dort behandelnden Ärzte.

Landrat Heinz-Peter Thiel besuchte zusammen mit dem Gesundheitsmanager des Landkreises Vulkaneifel, Lucas Maria Hürtgen, vor einigen Tagen die jungen Nachwuchsmediziner vor der Corona-Ambulanz in Hillesheim, informierte sich über deren Einsatz und bedankte sich bei den Medizinstudenten für ihr Engagement bei der Bekämpfung der Corona Pandemie im Landkreis.

„Es ist schön zu erfahren, dass der Ruf der Heimat euch wieder hier zusammenführt. Wir erfahren seit Wochen eine enorme Hilfsbereitschaft in vielen Bereichen innerhalb der Bevölkerung in unserem Landkreis. Das macht mich als Landrat sehr stolz. Ich freue mich sehr darüber, dass Sie unserem Aufruf gefolgt sind und sich hier in Ihrer Vulkaneifler Heimat engagieren, auch wenn Sie in ganz Deutschland und darüber hinaus verteilt studieren und Ihr Lebensmittelpunkt durch Ihr Studium zur Zeit außerhalb der Vulkaneifel liegt. Mein ganz persönliches Anliegen wäre es, wenn Sie auch Ihre berufliche Zukunft in den Krankenhäusern oder in den Arztpraxen der Vulkaneifel finden würden. Gerade die aktuelle Lage zeigt uns, wie wichtig es ist, die ärztliche Versorgung auf dem Land und in unserem Landkreis auch weiterhin sicherzustellen“, so Landrat Heinz-Peter Thiel.

Auch der Gesundheitsmanager Lucas Maria Hürtgen dankte den Medizinstudierenden für ihren Einsatz in den Corona-Ambulanzen und bot ihnen und allen interessierten Mitstudierenden seine Unterstützung bei Fragen rund um die beruflichen Möglichkeiten in der Vulkaneifel an.

• Der Gesundheitsmanager des Landkreises Vulkaneifel ist erreichbar unter Telefon 06592/ 933-585 oder per E-Mail an